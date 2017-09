Mord mit Biss: Grusel-Krimi in der Arminiusmarkthalle

Moabit. Der Sommer ist schneller vorbei als man denkt. Und im Handumdrehen steht Halloween vor der Tür. Den Brauch mit keltischen und amerikanischen Wurzeln, der um 1991 nach Deutschland kam, macht „Krimimobil“ zu einem gruselig-schönen Genuss.

Karten gibt es unter www.krimi-mobil.de und47 99 74 59 sowie bei allen Konzert- und Theaterkassen und am Veranstaltungsort. „Mord mit Biss“ wird ein weiteres Mal in der Markthalle am 31. Oktober um 19 Uhr aufgeführt.