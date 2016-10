nostalgischer Tanztee mit Livemusik vom Salon-Orchester Berlin

Im Oldtimer-Zentrum "Classic Remise Berlin" (Wiebestraße 36-37,10553 Berlin-Moabit) gibt es eine 800 qm große Eventhalle, die größtenteils mit einem restaurierten Parkett ausgelegt ist !



Dort findet am Sonntag, dem 20.11.2016 von 16.00 bis 18.00 Uhr der nächste Tanztee mit 6 Musikern des Salon-Orchester Berlin statt.



Diesmal wird das kleine Orchester mit seinem nostalgischen Sänger Martin Stange sowie mit 2 Bläsern (Trompete und Saxophon) auftreten, welche durch Piano, Schlagzeug und Kontrabass begleitet werden.



Die Tänzer haben sehr viel Platz, um zu Walzer-, Foxtrott-, Cha-Cha-, Rumba- Jive-, Tango-und Discofox-Klängen der kleinen Combo zu tanzen. Umrahmt wird die Halle durch weitere Hallen, in denen ca. 200 Oldtimer in den Tanzpausen oder vor Beginn des Tanztees kostenlos besichtigt werden können.



Gäste die nur die dargebotenen Evergreens hören und dem Treiben auf der Tanzfläche zusehen wollen sind ebenfalls herzlich willkommen.



Das Café-Restaurant Trofeo versorgt die Gäste mit leckeren Torten, heißen und kalten Getränken sowie anderen Köstlichkeiten.



Der Musikbeitrag zu dem Tanztee kostet 9,90 Euro pro Person ; eine Tischreservierung wird sehr empfohlen - entweder unter der Tel. 2061-3030 oder per Email an trofeo@classic-driver.eu- , da die Tische und Stühle extra für die Anzahl der erwarteten Gäste aufgestellt werden.



Weitere geplante Termine : Sonntag., 18.12.2016, Sonntag, 15.01.2017. und Sonntag, 17.02.2017 jeweils um 16.00 Uhr. Weitere Termine zu Bällen, Tanzveranstaltungen und Konzerten erfahren Sie auf www.salonorchester.de