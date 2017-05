Offener Sonnabend

Berlin: Stadtschloss Moabit |

Moabit. Das „Stadtschloss Moabit“ in der Rostocker Straße 32/32b öffnet seine Türen jetzt auch an jedem ersten Sonnabend im Monat von 13 bis 18 Uhr. Der erste „offene Samstag“ ist am 3. Juni. Im Stadtschloss-Treff gibt es Kaffee und Kuchen, Gesellschaftsspiele und nette Gespräche. Die Stadtschloss-Kids laden Kinder von fünf bis zwölf Jahren zum Spielen ein. Und die Kurt-Tucholsky-Bibliothek macht Familien spezielle Angebote rund um Bücher. KEN