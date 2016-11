Offenes Hausim ZK/U

Moabit.

Das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) in der Siemensstraße 27 veranstaltet regelmäßig ein „Open Haus“, ein offenes Haus für Interessierte aus dem Kiez und aus ganz Berlin, das nächste Mal am 24. November ab 19 Uhr. Das Publikum kann mit den derzeitigen Künstlern, Stadtforschern, Aktivisten und Experten „in residence“ ins Gespräch kommen. Die Teilnehmer am ZK/U-Residenzprogramm geben Einblicke in ihre Arbeit. Der Eintritt ist frei; Infos unter www.zku-berlin.org