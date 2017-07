Moabit.

Sie haben fleißig geprobt. Jetzt ist es so weit. Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe des Zilleklubs, des Familienzentrums in Moabit-Ost, Rathenower Straße 17, sind reif für die große Bühne. Am 5. Juli um 18 Uhr hebt sich der Vorhang für das neue Stück „Großstadt-Märchen“. Weitere Vorstellungen sind am 6. Juli und 7. Juli. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.familienzentrum-moabit.de