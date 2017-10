Schöner Schulgarten: Laternenfest und Wintermarkt

Moabit. Der Schulgarten Moabit in der Birkenstraße 35 versüßt diesen Herbst und Winter mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm.

Eine gemütlich-warme Runde am Lagerfeuer, um schöne Lieder zu singen, erwartet die Gäste des Laternenfests am 8. November ab 15 Uhr; Anmeldung für Gruppen unter39 08 12 18.In der darauffolgenden Woche, am 15. November, ebenfalls ab 15 Uhr, ist Familiennachmittag mit weihnachtlichem Basteln. Dafür steht der warme und trockene Klassenraum bereit. Gebastelt werden bunte Sterne aus alten Zeitschriften oder Karten, die zum Christfest verschenkt werden können. Wer mag, kann auch eigenes Papier, Fotos und anderes mitbringen.Für den 17. November, 16 bis 18 Uhr, ist ein Bücherlesen bei Kerzenschein geplant. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 9. Langen Nacht des Buches in Moabit statt. An diesem Tag wird überall im Kiez gelesen. Treffpunkt für das Ereignis im Schulgarten ist wieder der Klassenraum, wo man es sich zum Schmökern auf Fellen und Decken gemütlich machen kann. Natürlich dürfen die eigenen Lieblingsbücher mitgebracht werden.„Auch im Winter ist es toll im Garten“, sagt Schulgartenleiterin Nicola Kluftinger. Am 2. Dezember, 12 bis 17 Uhr, ist Wintermarkt, ein Fest für die ganze Familie. Wärmendes Feuer wird entfacht. Besucher sind eingeladen, aus duftendem Bienenwachs Kerzen zu ziehen, einen Adventskranz nach eigenen Vorstellungen zu schmücken oder sich im Klassenraum mit Kaffee, Tee, Kuchen und Suppen zu stärken.Wer etwas Selbstgebasteltes verkaufen möchte, meldet sich unter obiger Telefonnummer. Im Garten wird ein kleiner Markt aufgebaut. „Je mehr Menschen mitmachen, desto bunter und schöner wird es“, so das Schulgarten-Team. Näheres unter www.moabiter-ratschlag.de