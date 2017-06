Show und Musik im Hotel Moa

Berlin: Mercure Hotel MOA Berlin |

Moabit. Das Fernsehunternehmen Torner TV hat viele bekannte Künstler aus Show und Musik zu einer mehrstündigen Fernsehaufzeichnung am 16. Juni in das Mercure Hotel Moa, Stephanstraße 41, eingeladen. Wie Gaby van Dieken von der Redaktion von Torner TV noch verriet, können sich Fans von Anita und Alexandra Hofmann, Dagmar Frederic und „Träumer und Menschen“, von der sechsfachen Boxweltmeisterin Nikki Adler, von Katharina Garrard – Voice of Violin und Elena Nuzman freuen: Sie können live und gratis dabei sein. Weitere Künstler seien eingeplant, so van Dieken. Und selbstverständlich stünden die Stars auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Aufzeichnungsbeginn ist um 16 Uhr. Die Plätze sind bis eine Viertelstunde vorher einzunehmen. KEN