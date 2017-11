Moabit.

Zum 20. Jubiläumsjahr des Schulgartens Moabit lädt der Moabiter Ratschlag am 2. Dezember von 12 bis 17 Uhr zum „Wintermarkt“ in den spätherbstlichen Schulgarten ein. Die Besucher in der Birkenstraße 35 erwartet ein stimmungsvolles Winterfest mit zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene sowie einem Markt, auf dem Selbstgebasteltes, Honig, Marmelade, Kekse, Schmuck, Seife und schöne Dingen verkauft werden. Gäste können ihr eigenes Adventsgesteck binden, selbst Bienenwachskerzen ziehen, sich am Lagerfeuer wärmen und mit Punsch, Suppe, Kuchen, Kaffee oder Tee stärken. Gegen 15 Uhr findet ein geführter Spaziergang statt. Ziel ist der „Wintersamstag“ im Nachbarschaftszentrum „Stadtschloss Moabit“ an der Rostocker Straße. Weitere Informationen auf www.moabiter-ratschlag.de