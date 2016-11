Berlin: Zunftwirtschaft |

Moabit. In der zweiten Veranstaltung der Reihe „Tanz im Film“ präsentiert das „Kino für Moabit“ am 11. November, die belgisch-französisch-luxemburgische Koproduktion„Tango Libre“ aus dem Jahr 2012. Regisseur Frederic Fonteyne hat eine Misch aus Tanz- und Gefängnisgeschichte gedreht. Zu sehen ist sie ab 19 Uhr in der Gaststätte Zunftwirtschaft der Arminiusmarkthalle. Der Eintritt ist frei. KEN