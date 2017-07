Moabit.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, Zeit das Schuljahr mit einem Schulfest abzuschließen. Die Theodor-Heuss-Schule feiert am 14. Juli, von 14 bis 16 Uhr in der Siemensstraße 20 und von 15 bis 17 Uhr am Standort Quitzowstraße 141.