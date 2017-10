Von der Lust des Büchermachens

Moabit.

Der Moabiter Verlag AvivA ist 20 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum geht Verlagsgründerin Britta Jürgs auf Tour. Am 20. Oktober um 20 Uhr stellt sie in der Kunststätte Dorothea der Dorotheenstädtischen Buchhandlung, Turmstraße 5, Höhepunkte des Verlagsprogramms vor, liest aus ihren Lieblingsbüchern und erzählt von der Leidenschaft des Büchermachens. Der Eintritt ist frei. AvivA in der Emdener Straße 33 ist ein kleiner unabhängiger Verlag, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, weibliche Stimmen in der Kunst- und Kulturgeschichte wiederzuentdecken. Weitere Informationen auf www.aviva-verlag.de