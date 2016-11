Winterfest im Stadtschloss

Berlin: Stadtschloss Moabit |

Moabit. Das Nachbarschaftszentrum Stadtschloss Moabit, Rostocker Straße 32b, lädt zu einem kuschelig-bunten Winterfest am 4. Dezember von 12 bis 18 Uhr ein. Aus den Kursen werden ab 15 Uhr Kostproben geboten. Kinder steppen Tap-Dance, tanzen argentinischen Tango und Capoeira Angola. Es erklingt Saz-Musik, und die „Vokalhelden“ der Berliner Philharmoniker singen. Beim Fest dabei sind auch Ansprechpartner aus den Beratungsstellen, etwa der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und der neu hinzu gekommenen Freiwilligenagentur „Fabrik“. Sie bietet stadtteilbezogene Ehrenamtsberatung an. Ein Mitmach-Programm gibt es auch. Die Kurt-Tucholsky-Bibliothek bietet Wortspiele in vielen Sprachen an. Die Stadtschloss Kids laden zur Taschenlampen-Führung ein, und von 13 bis 15 Uhr können Kekse gebacken werden. KEN