Amtssitze nach der Wahl

Berlin: Rathaus Tiergarten |

Moabit.

Der Sitz des Bezirksbürgermeisters von Mitte bleibt auch in der neuen Wahlperiode im Rathaus Tiergarten am Mathilde-Jacob-Platz 1. Stephan von Dassel (Grüne), der zuvor als Sozialstadtrat seinen Dienstsitz im Rathaus Wedding hatte, hat bereits die Amtsräume seines Vorgängers, Christian Hanke von der SPD, in Moabit bezogen. Dorthin wechselt auch Carsten Spallek (CDU), der jetzt das Ressort Schule, Sport und Facility Management leitet. In ihrer gewohnter Umgebung, im Rathaus Tiergarten, bleibt Bezirksstadträtin Sabine Weißler von den Grünen.