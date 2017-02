Digital geht’s schneller

Berlin: Rathaus Tiergarten |

Moabit.

Das Bürgeramt im Rathaus Tiergarten am Mathilde-Jacob-Platz bietet Bürgern einen neuen Service an. Wer einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen möchte, kann an einem Selbstbedienungsterminal biometrische Fotos anfertigen lassen. Auf Wunsch werden auch die benötigten Fingerabdrücke und persönlichen Unterschriften auf einem speziellen Signaturtablett gespeichert. Zur Bearbeitung der beantragten Personaldokumente rufen die Bürgeramtsmitarbeiter die Daten anschließend ab. Den Bürgeramtsbesuchern entstehen am Terminal unabhängig von der Anzahl der gespeicherten Daten Kosten von lediglich fünf Euro. Die am Terminal erfassten Daten werden nach der Antragsstellung gelöscht.