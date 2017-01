Notfälle mit Kindern

Moabit.

Wissen, was bei einem Kinder-Notfall zu tun ist, vermittelt ein Erster-Hilfe-Kurs am und mit Kind des Kindercafés „Fräulein Knopfauge“, Oldenburger Straße 40, am 21. Januar, 9 Uhr. Den Kurs leitet ein erfahrener Sanitäter und Ausbilder, für das leibliche Wohl sorgt das Kindercafé. Die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person und 55 Euro für Elternpaare; Anmeldung unter info@bilderkraft-berlin.de oder 21601898. Mehr Informationen gibt es unter www.bilderkraft-berlin.de