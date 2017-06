Moabit. Tolle Geld- und Sachpreise gibt es beim Fotowettbewerb "Moabit mit Hund". Man muss nicht in Moabit wohnen, nur das Motiv sollte dort entstehen.

Auf dem Bild soll man erkennen können, dass es sich um Moabit handelt. Markante Orte gibt es in Moabit ja zahlreich. Zeigen sie doch einfach ihren Lieblingsplatz in Moabit oder fotografieren sie einen außergewöhnlichen Moment mit Hund.Der Gewinner erhält als 1.Preis 40 € in Bar. Bei den weiteren Preisen handelt es sich um einen Einkaufsgutschein, ein EM-Halsband (Handarbeit aus Deutschland) und eine kleine Hundeüberraschung. Die Preise werden direkt in Moabit übergeben.Jeder kann mit bis zu drei Fotos teilnehmen. Die Fotos können einfach bei Facebook hoch geladen oder per Mail einschickt werden. Einsendeschluss ist der 10.Juni 2017 um 23.39 UhrEine kleine Jury entscheidet über die Gewinner. Die Gewinnerfotos werden auf Facebook und hier veröffentlicht. Die Gewinner werden direkt kontaktiert.Fotomotiv: "Moabit mit Hund". Es soll zu erkennen sein, dass es sich um Moabit handelt und ihr Hund ist ebenfalls auf dem Foto zu sehen. Jeder darf mit bis zu drei Fotos teil nehmen. Ausführliche Teinahmebedingungen unter diesem Link Teilnehmen und weitere Informationen: Teilnahmelink Teilnahme per Mail Die Fotowettbewerb wird von der Gruppe " Hunde Berlin Moabit/Charlottenberg" veranstaltet. Der Gerichtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß!