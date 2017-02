Freie Parzellenplätze für Familie im BürSte Bürgergarten Moabit

Moabit. Im Bürgergarten Moabit ist Platz für Familien frei.

Familie gesucht die gerne gärtnern möchten

Bewerbungen an BürSte e.V.

Seit vielen Jahren wird im Bürgergarten des BürSte e.V. gegärtnert. Der Bürgergarten befindet sich zentral in Moabit und ist ein Naturort mitten in der Stadt.Neben einer Liegewiese und einem modernen Spielplatz gibt es zahlreiche Parzellen. Diese werden von verschiedenen Gruppen genutzt.Eine Familie, die eine Parzelle bewirtschaftet, sucht nun eine Familie, die mit gärtnern möchten. Diese bekämen eigene Beete. Auch Hochbeete, Rankstangen und Freiflächen sind vorhanden. Absprachen sind möglich, so dass die neue Familie die Parzelle z.B. am Wochenende alleine nutzen kann.Bitte bewerben sie sich per Mail oder Post bei BürSte e.V. Stadtteilzentrum, unterBuerste_Stephankiez[at] freenet.deBitte teilen sie mit:Wie viele Personen sind sie, sowie das Alter der PersonenGerne können sie auch kurz etwas über sich erzählenStadtteilzentrum BürSte e.V.Stephanstr.43 10559 Berlin