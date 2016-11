Berlin: Schulgarten Moabit |

Moabit. In der Gartenarbeitsschule Tiergarten, Birkenstraße 35, wird am 16. November, 16 Uhr, ein wärmendes Feuer entfacht. Dort ist der Treffpunkt für „Wintergeschichten“. Eingeladen sind alle Interessierten von null bis 99 Jahren, die Spaß am Erzählen haben. KEN