Joachim Krüger im Amt bestätigt

Berlin: SoVD-Geschäftsstelle Tiergarten-Wedding |

Moabit.

Die Delegierten der Hauptversammlung des Kreisverbandes Tiergarten-Wedding des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) haben Joachim Krüger in seinem Amt als Kreisvorsitzenden bestätigt. Zur Stellvertreterin wurde Marion Halten-Bartels, zum Schriftführer Thomas Drobisch gewählt. Die Verantwortung für die Kassenführung und das Sorgentelefon übernahm erneut Rita Krüger-Bieberstein, die den SoVD Tiergarten-Wedding seit Jahren auch im Behindertenbeirat von Mitte vertritt. Dem erweiterten Vorstand gehören elf Beisitzer, sechs Frauen und fünf Männer, an. „Wir werden auch weiterhin die sozialen Belange unserer mehr als 550 Mitglieder aktiv vertreten und zugleich ein Veranstaltungsangebot machen, das unter dem Motto steht: Gemeinsam sind wir stark!“, erklärte Krüger nach seiner Wiederwahl. Er ist seit 1997 aktiv im SoVD, zuerst als Vorsitzender von Tiergarten und seit mehr als einem Jahrzehnt von Tiergarten-Wedding. Die SoVD-Geschäftsstelle für Tiergarten und Wedding befindet sich in der Waldstraße 48,

395 95 49.