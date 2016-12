Parzelle im Bürgergarten Moabit frei

Moabit. Im Bürgergarten Moabit wird zum 1.Januar 2017 eine Parzelle frei

Das eigene Obst und Gemüse anbauen, ernten und genießen. Blumen aus dem Selbstanbau. Und auch die Kräuter beim Kochen sind aus dem eigenen Garten.Wer immer schon davon geträumt hat, bekommt jetzt die Chance:Der Bürgergarten Moabit befindet sich am Standort des alten Güterbahnhofs mitten in Moabit. Die Parzellen haben unterschiedliche Konzepte: "Natur pur", Pflanzen aus dem Karpartenraum, Gemüse wie zu Omas Zeiten, Permakultur, Kräuterspiralen, Hildegard von Bingen, Bienen- und Schmetterlingswiese und vieles mehr. Auch ein kleiner Teich ist vorhanden und Wein, Brombeeren und Himbeeren ranken an vielen Stellen.Mit machen können Gruppen, ob es sich dabei um eine Arbeitsgemeinschaft, Kollegen, Familie, Hausgemeinschaft, Verein, Kindergartengruppe oder einfach Freunde handelt ist egal. Je nach Parzellengröße besteht die Gruppe aus vier bis 14 Mitgliedern.Aufgrund der Größe der aktuell frei werdenden Parzelle, können sich Gruppen ab vier Personen bewerbenDie Parzellen haben unterschiedliche Größen. Jede Parzelle hat neben der Bodenfläche ein Hochbeet und Rankgitter/-seile. Des Weiteren erhält jede Gruppe eine große, fest installierte, abschließbare Werkzeugkiste. Die Gärtner können fließend Wasser nutzen und Gemeinschaftswerkzeug wie Schlauch, Gießkanne, Spaten und weitere Dinge.Wer Interesse auf eine Parzelle hat, kann sich per Post bewerben. Folgende Unterlagen sollten beigefügt werden:Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefon Mail (wenn vorhanden) des Gruppensprechers.Name, Vorname, Geburtsdaten und Mailadressen aller GruppenmitgliederVorstellung der Gruppe (gerne auch Fotos)Konzept wie die Parzelle bewirtschaftet werden soll (was möchte die Gruppe pflanzen/ wie soll die Parzelle genutzt werden. Gerne mit Fotos, Zeichnungen o.ä.)Verantwortlich für den Bürgergarten ist:BürSte e.V.Stephanstr.43 10559 BerlinDer Verein freut sich auf zahlreiche Bewerbungen.