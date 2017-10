QM Moabit West feiert Umzug

Moabit.

Das Quartiersmanagement (QM) Moabit West ist Anfang September in sein neues Büro in der Rostocker Straße 35 gezogen. Am 19. Oktober von 10 bis zirka 21.30 Uhr feiert das Team unter Leitung von Beatrice Siegert den Umzug mit einem „Tag der offenen Tür“ mit vielen verschiedenen Angeboten. Das QM nutzt seine neuen Räume gemeinsam mit dem energetischen Sanierungsmanagement der Firma „Stattbau“, die dort auch Ausstellungen zeigen und Beratungen anbieten wird. Weitere Informationen unter www.moabitwest.de