„Reachout“ jetzt in Moabit

„Reachout“, das Projekt des Vereins Ariba für „Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“, ist von Kreuzberg nach Moabit gezogen. Seine Räume befinden sich auf dem Refo-Campus, Beusselstraße 35, in der vierten Etage des Hinterhauses. „Reachout“ begleitet Opfer rechter oder antisemitischer Gewalt unmittelbar nach einem Angriff bis zur Gerichtsverhandlung, wenn der Täter gefasst worden ist. In einem zweiten Projekt in Kooperation mit einer psychologischen Beratungsstelle werden nach einer Gewalterfahrung Traumatisierte psychologisch betreut. Weitere Informationen unter

69 56 83 39, per E-Mail an info@reachoutberlin.de und auf www.reachoutberlin.de