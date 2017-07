Runder Tisch zur Waldstraße

Moabit.

Anwohner der Waldstraße fühlen sich so sehr vom Treiben auf dem umgebauten Mittelstreifen der Straße gestört, dass das Quartiersmanagement Moabit-West einen Runden Tisch einberuft, um nach Lösungen für das Problem zu suchen. Die Veranstaltung findet am 5. Juli um 19 Uhr bei der Psychosozialen Initiative Moabit, Waldstraße 7, statt. Wer an dem Abend verhindert ist, kann mit dem Quartiersmanagement per E-Mail qm-moabit@stern-berlin.de oder unter39 90 71 95 dienstags und donnerstags von 11 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr Kontakt aufnehmen.