Schnellster Berliner Hund gesucht - Hunderennen am 17.9. in Moabit

Am Sonntag, den 17.9.2017 wird der schnellste Hund gesucht. Dieser wird neben einem Pokal und einen Preis den ehrenvollen Titel "Sieger des Großen Preis von Berlin" erhalten.

Doping erlaubt

Die Kids&Dogs Startklasse

Pokal auch für Harmonie zwischen Mensch und Hund

Die Veranstalter – ein ungewöhnliches Team



Eintritt? Teilnahmegebühr/Startgeld?

Anmeldung

Ihr Hund ist schnell? Dann sollten Sie unbedingt teilnehmen.Gerannt wird in vier Startklassen in denen nach Alter und Größe des Hundes unterschieden wird. Der Hundehalter entscheidet selbst, ob er zusammen mit seinem Hund laufen will, oder am Ziel wartet.Zur großen Freude der Zuschauer ist "Doping" erlaubt. Dies wird ein großer Spaß, wenn die Hundehalter ihre Hunde mit Leckerlis, Rufen oder Zeichen geben (wie Armewedeln) ins Ziel locken wollen.In dieser Startklasse können Hunde aller Größen und jeden Alters starten. Wichtig ist nur, dass sie von einem Kind oder Jugendlichen unter 16 Jahren begleitet werden.Der Sinn dieser Klasse ist, dass das Kind und der Hund BEIDE das Ziel erreichen. In dieser Startklasse wird die Zeit erst gestoppt, wenn BEIDE im Ziel angekommen sind.In diesem Rennen ist es also ausschlaggebend, dass das Kind auf den Hund eingeht und erreicht, dass dieser mit ihm möglichst schnell im Ziel ankommt.Auch Kinder ohne eigenen Hund können sich anmelden.Der Spaß und das gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund.So wird es in der Kids&Dogs Klasse nicht nur einen Pokal für das schnellste Team geben, sondern auch für das Team welches am Besten miteinander harmoniert hat oder anderweitig positiv im Rennen aufgefallen ist.In den Startklassen MOA1 bis MOA4 wird es in jeder Startklasse Pokale für die Plätze 1 bis 3 geben. Neben Preisen wird auch der Siegertitel „Sieger des Großen Preis von Berlin“ vergeben.Die Teilnehmer haben eine große Chance auf einen Pokal und einen Preis.Veranstaltet wird das Hunderennen vom Mensch und Hund Moabit e.V. und dem Kinder- und Jugendteam Power 21 . Ein wichtiger Punkt des Hunderennen ist es, dass sich Hundehalter und Nicht-Hundehalter begegnen können. Auch das Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Hunden kommen können und dabei so manch Vorurteile abgelegt werden.Da das Hunderennen eine Veranstaltung für Jeden sein soll, haben sich die Veranstalter entschlossen weder Eintritt noch eine Teilnahmegebühr zu verlangen. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Hundetipps Blog auf dem hilfreiche Tipps für Hundehalter, und solche die es werden wollen, zu finden sind.Die Anmeldung ist über das Formular auf der Webseite www.Hunderennen-Berlin.de möglich. Wer keinen Zugriff darauf hat, kann sich auch per Mail oder Anmeldeformular anmelden. Weitere Infos unter info (ät) hunderennen-berlin.de und Tel 030-39494010Für die Planung wäre eine Vorabanmeldung aber vorteilhaft.Das Hunderennen findet am Sonntag, den 17.September 2017 ab 14 Uhr im Hundegarten ( im Fritz-Schloß-Park) in 10559 Berlin statt.