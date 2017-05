Schweigeminute für Fluchtopfer

Berlin: Washingtonplatz |

Moabit. Das umfangreiche Programm zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin wird am 26. Mai um 12 Uhr für eine Schweigeminute unterbrochen. Damit soll den mehr als 10 000 Toten gedacht werden, die in den vergangenen drei Jahren auf ihrer Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. Ein Bündnis von kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen organisiert an dem Tag eine Gedenkveranstaltung am Hauptbahnhof, die um 11 Uhr auf dem Washingtonplatz beginnt. Es gibt Musik; Flüchtlinge und Seenotretter berichten von ihren Erlebnissen. Mehr zu der Aktion unter www.fluchtgedenken.de. DJ