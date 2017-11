Berlin: Zille-Klub |

Moabit. Wie jedes Jahre findet in Moabit wieder die Talentshow im Zille-Klub, Rathenower Straße 17, statt. Am 17. November ab 16 Uhr sind Moabiter Mädchen der dritten bis siebten Klassen eingeladen, am Wettbewerb um das beste Talent auf der Bühne teilzunehmen. Auch das einfallsreichste Kostüm wird bei der Talentshow mit anschließender Mädchendisco prämiert. Die Generalprobe findet am 16. November von 16 bis 20 Uhr statt. Weitere Informationen unter 39 10 58 98. KEN