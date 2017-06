Moabit.

Noch bis zum 2. Juli dauert die Aktionswoche „Team Works“ des Netzwerks für Engagement und Nachbarschaft „Misch mit“ an. In einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm ( http://asurl.de/13f6 ) bieten Akteure der Flüchtlings- und Nachbarschaftsarbeit sowie Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements in Moabit, aber auch in Gesundbrunnen und Wedding, Aktivitäten an: Picknicks, Sportveranstaltungen, Filme, Führungen und gemeinsames Essen. Unter dem Slogan „Vielfalt in der Nachbarschaft erleben“ wollen sie zum Mitmachen und Kennenlernen einladen. „Misch Mit“ ist ein Projekt des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ sowie Teil des Berliner Flüchtlingsintegrationsplans.