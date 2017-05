Zu wenig Erholung für die Seele: Angst- und Stressberater Rolf Netzmann im Interview

Moabit. Freunde und Bekannte baten Rolf Netzmann immer wieder mal in Lebensfragen um Rat. Dabei stieß er auf Ängste mit unterschiedlichen Ursachen: Alleinsein, Trennung, unangenehme Entscheidungen, Veränderungen. Die „Beschäftigung mit dem Leben anderer Menschen“, wie es Rolf Netzmann nennt, wurde dem Hotelmanager inzwischen zur Berufung und zum Beruf.

Am 2. Juni bietet Rolf Netzmann ( www.angstberatung-berlin.de ), der unter anderem mit dem Verein für Kinder-, Jugend- und Familienprojekte in Moabit „Frecher Spatz“ kooperiert, im Café Artworx, Bredowstraße 14, einen interaktiven Workshop an. Berliner-Woche-Reporterin Karen Eva Noetzel traf den Angst- und Stressberater.Ja, das sind sie. Doch in der heutigen Zeit gewähren die Menschen ihrem Körper und ihrer Psyche zunehmend weniger Erholung. Der zunehmende gesellschaftliche Leistungsdruck bewirkt eine Zunahme von Angsterkrankungen.Nein, nicht direkt. Doch in mehr als 20 Jahren Hotellerie sammelte ich ausreichend Menschenkenntnis und erlernte Fähigkeiten der kommunikativen Konfliktlösung. Als Manager führte ich Mitarbeiter, formte ein Team und war für die reibungslose Koordination von Ablaufprozessen verantwortlich. Diese Fähigkeiten und Kenntnisse helfen mir heute in der Begleitung meiner Klienten und bei der Durchführung von Seminaren in Firmen.Es gibt kein Entweder-Oder. Ernsthafte Angsterkrankungen bedürfen der Abklärung durch Ärzte, um körperliche Ursachen auszuschließen. Auch eine Therapie durch diplomierte Psychologen kann ich nicht ersetzen. Mein Angebot ist niedrigschwellig. Ich begleite Menschen auf dem Weg aus der Angst, entwickle gemeinsam mit meinen Klienten eine Strategie und sehe den Klienten als den Experten seiner Probleme. Im Gegensatz zu Psychologen kann ich auch mal mehrere Stunden hintereinander mit dem Klienten arbeiten, ihn zu Behörden begleiten oder mit ihm in der Natur verweilen und deren heilende Wirkung mit nutzen. Und ich bin nach dem Ablauf des Coachings immer noch als Ansprechpartner verfügbar.