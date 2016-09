Berlin: Fritz-Schloß-Park |

Moabit.

Am 4. Oktober heißt es um 15 Uhr wieder „Bewegung ist Leben“. Die offene Bewegungsgruppe wird von Natalia vom Verein „bwgt“ geleitet und ist kostenlos. Treffpunkt für das gemeinsame Energie tanken und Spaß haben ist die Minigolf-Anlage am Eingang zum Fritz-Schloß-Park an der Rathenower und Turmstraße. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.