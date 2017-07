Fit mit Baby am Pankegrünzug

Fit mit Baby bietet allen, die Lust haben, ein Rundum- Fitness- Programm mit ihren Babys.

Mit dem Kinderwagen geht’s los, leichtes Jogging oder Walking stehen als Erwärmung auf dem Programm. Dann folgen Kräftigung und Stretching. Dabei können die Kleinen entweder im Tuch, in der Trage oder auf der Decke dabei sein. Jana freut sich auf euch!Treffpunkt ist am Eingang zum Pankegrünzug, Badstraße, gegenüber Gropiusstraße an der Bushaltestelle Uferstraße.

Das Angebot ist kostenlos, keine Anmeldung & Vorkenntnisse erforderlich.

Termin: Dienstags, von 09:30 bis 11:00.Ort: Pankegrünzug, Badstraße 43, 13357 Berlin, Deutschland