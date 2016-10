In Bewegung kommen

Berlin: Fritz-Schloß-Park |

Moabit. Natalie vom Verein „bwgt“ lädt für 8. November, 15 Uhr, ein zu einer weiteren Runde von „Bewegung ist Leben“. Das Angebot ist Teil des bezirklichen Projekts „Bewegungsförderung im öffentlichen Raum“ und wendet sich an Menschen ab 50 Jahren, die Lust haben, sich gemeinsam mit anderen an der frischen Luft im Fritz-Schloß-Park zu bewegen. Für die kostenlose, offene Bewegungsgruppe ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist am Minigolfplatz am Parkeingang Turmstraße, Ecke Rathenower Straße. KEN