Männer fertig, Jugend spielt

Moabit. Der BAK ist bereits in der Sommerpause, hatte die Saison in der Regionalliga auf dem sechsten Rang beendet. Zur neuen Saison wird es einige Veränderungen geben. Fest steht schon, dass Markus Zschiesche Nachfolger von Interimstrainer Abou Njie wird. Wer eine Partie des BAK sehen möchte, hat dazu in dieser Woche trotz des Saisonendes bei den Männern Gelegenheit. Am Mittwoch um 19 Uhr spielt die A-Jugend in der Verbandsliga beim Nordberliner SC. Ausgetragen wird die Begegnung in der Hatzfeldtallee.

