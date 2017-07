Berlin: TSV Gutsmuths Berlin |

Moabit. Toben, springen, spielen, klettern, tanzen, singen, basteln, plaudern, nette Leute treffen und und und: Der Sportverein TSV Gutsmuths Berlin hat sich etwas einfallen lassen für sein Sommerfest am 15. Juli von 14.30 bis 18.30 Uhr auf dem Vereinsgelände in der Wullenweberstraße 15. Gruppen aus dem Verein geben Einblick in ihre Arbeit. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. KEN