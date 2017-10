Torhüterin Anna Felicitas Sarholz baut Mädchenmannschaft beim BAK 07 auf

Moabit. Der Moabiter Fußballverein BAK 07 hat prominente Verstärkung erhalten. Seit 1. Juli gehört die Profifußballerin Anna Felicitas Sarholz zum Team der Jugendabteilung des „Berliner Athletik-Klubs 07“. Ihre wichtigste Aufgabe ist der Aufbau einer Mädchenfußballmannschaft.

280 90 91 96 oder per E-Mail Interessierte Mädchen können sich an Anna Felicitas Sarholz unter280 90 91 96 oder per E-Mail sarholz@bak07.de wenden.

Frauenfußball ist attraktiv und populär. Fast jeder Verein will eine Frauenmannschaft haben. Der Berliner AK hatte in der vergangenen Saison noch eine. Aber mit 13 bis 16 Jahren sind Jugendliche in einem „schwierigen Alter“, wie Anna Felicitas Sarholz weiß. Neun der 18 Spielerinnen sind dem Verein „abhanden“ gekommen. Das reicht selbst für eine Achter-Kleinfeldmannschaft nicht.Also rührt die Fußballerin kräftig die Werbetrommel. Gesucht werden „Teamplayer“ der Jahrgänge 2001 bis 2004, so Sarholz, die Spaß an Bewegung, aber auch „Zeit und Willen zum Fußballspielen“ haben. „Vorkenntnisse sind nicht notwendig“, versichert die 25-Jährige, die vom Landesligisten Babelsberg 03 gekommen ist, wo sie seit 2015 als Torhüterin und Kotrainerin aktiv war.„Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen“, sagt Anna Felicitas Sarholz. „Im Prinzip können es auch Anfängerinnen sein.“ Wer als Jugendliche Fußball spielen und mit einem absoluten Profi wie Anna Felicitas Sarholz und dem BAK 07 sportliche Erfolge feiern will, hat im Verein im Poststadion noch viele andere Vorteile: Sie muss unter anderem keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, findet mit fünf Übungsplätzen sehr gute Trainingsmöglichkeiten vor und hat freien Eintritt zu den Spielen der ersten BAK-Herrenmannschaft.Anna Felicitas Sarholz spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Fußball. Mit zwölf ging die gebürtige Kölnerin auf die Sportschule in Potsdam. In ihrer aktiven Laufbahn stand sie unter anderem bei Turbine Potsdam unter Vertrag, errang mit ihrer Mannschaft mehrfach deutsche Meisterschaftstitel und stand viermal im DFB-Pokalfinale und gewann außerdem 2010 die UEFA Champions League mit den Potsdamern.Beim Berliner Athletik-Klub 07 wird Anna Felicitas Sarholz neben dem Training der im Aufbau befindlichen C-Juniorinnen noch als Torwarttrainerin für die Leistungsmannschaften arbeiten und in der Jugendgeschäftsstelle Aufgaben übernehmen. Sarholz ist außerdem für den Fußballverband Brandenburg tätig und Stützpunkt-Torwarttrainerin in Potsdam. Sie unterhält eine eigene Torwartschule in Dessau und Brandenburg an der Havel.