Türkspor meldet sich zurück

Moabit. Am vergangenen Spieltag hatte es ein 0:6 gegen Hilalspor gegeben, Trainer Erdal Celik war danach zurückgetreten. Nun schaffte die von Serkan Erdem betreute Mannschaft in der Landesliga ein überraschendes 2:1 (1:0) bei der Zweiten des BFC Dynamo. Yildirim (12.) und Günes (61.) trafen bei einem Gegentor von Eifler (55.).



Am Sonntag um 12 Uhr steht für den Tabellenneunten das Heimspiel gegen Berolina Mitte an (Poststadion).

Gefällt mir