Warten auf den ersten Sieg

Moabit. Die Mannschaft von Trainer Ercan Yörük wartet in der laufenden Landesliga-Saison weiter auf den ersten Sieg. Im Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend bei Fortuna Biesdorf setzte es eine 1:5 (0:1)-Niederlage. Biesdorf führte

nach Treffern von Christopher Lehmus (42., 71.) und Tom Greif (51./FE) bereits 3:0, ehe Yusuf Yildirim wenigstens der Ehrentreffer gelang (78.). Danach aber bauten die Gastgeber ihren Vorsprung durch Tore von Charles Albat (89.) und Gordon Teichert (90.+2) wieder aus.



Am Sonntag hat Türkyurt die nächste Chance auf einen dreifachen Punktgewinn. Die Yörük-Elf gastiert beim BSC Rehberge (14 Uhr).



