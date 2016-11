Die KiezSportLotsin bietet

- Persönliche Beratung für Sportinteressierte jeden Alters- Informationen über nahe Sport- und Bewegungsangebote in MoabitSie können ohne Voranmeldung spontan zur Sprechstunde kommen. Hilfreich ist es, wenn Sie Ihre persönliche Sport-Anfrage per E-Mail an buerger@bwgt.org vorab senden.Das Angebot ist kostenlos. Es wird gefördert vom Bezirk Mitte (Gesundheit).

Kontakt&Info

Susanne Bürger, bwgt e.V.T 0157/ 33 281 328buerger@bwgt.orgwww.facebook-com/KiezSportLotsin