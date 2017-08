Auf Kieztour mit dem Fahrrad

Moabit.

Aktive des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Mitte laden am 27. August zu einer gemütlichen Radfahrt durch den Bezirk ein. Treffpunkt für die Tour, in dem man auf Nebenstraßen und grünen Wegen den eigenen Kiez neu entdecken kann, ist um 14 Uhr am Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang und eignet sich sowohl für Neuberliner zur Orientierung wie auch für alle, die Spaß am gemeinsamen Radfahren haben. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig; www.kieztouren.radundtouren.de