Demo für sicheren Schulweg

Moabit.

Die Initiative „Engagement Berlin-Moabit“ demonstriert am 23. Juni ab 15 Uhr für sichere Schulwege und Zebrastreifen in Moabit. Brennpunkt ist die Beusselstraße. Daher treffen sich die Teilnehmer der Protestveranstaltung an der Ecke Beussel- und Erasmusstraße. Seit 2013 liege ein entsprechender Antrag der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vor, so die Initiatoren. Doch geschehen sei bis heute nichts. Die Demonstranten wollen 600 Unterschriften mit der Forderung nach dem Zebrastreifen an Bezirkspolitiker übergeben. Weitere Informationen auf www.engagement-berlin.de