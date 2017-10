Informationen und Orientierung

Berlin: Sportpark Poststadion |

Moabit.

Der Sportpark Poststadion an der Lehrter Straße erhält ein einheitliches Informations- und Leitsystem. Dazu gehören neu gestaltete Stelen an den Eingängen, Hinweisschilder, die Webseite www.sportparkpoststadion.de , die über Freizeit- und Sportangebote, Historisches und Baumaßnahmen informiert, sowie Tafeln, die die Geschichte des Poststadions erläutern. Sie werden an der Wand nördlich des Kletterzentrums angebracht. Das neue, mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Stadtumbau West“ finanzierte Info- und Leitsystem wird bis spätestens Dezember installiert sein.