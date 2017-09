"Sommer in Berlin" von Tobias Panwitz und Band

2013 hatten der Berliner Musiker Tobias Panwitz und ich mal wieder Zeit für eine neue Musikvideoproduktion. Und diesmal sollte es um den Sommer in Berlin gehen. Wir beide verbinden den Berliner Sommer mit dem Fahrrad, dem perfekten Fortbewegungsmittel für die Stadt! Denn nichts verbindet das Praktische so sehr mit dem Erfreulichen wie das Radfahren. Und kein Gefühl ist erhabener wie nachts um drei, in lauschiger Nacht, freihändig den 17. Juni runterzuradeln. Das kommt nun nicht im Video vor, dafür aber viele schöne Radimpressionen ab ca. 1:24.

Los geht es in Moabit, dann durch den Prenzlauer Berg, Mitte und Treptow.

