Crowdfunding für Café: Antje Menz sammelt Geld

Moabit. Der „Natürliche Lebensraum“ in der Jonasstraße 7 erfreute sich so großen Zulaufs, dass Inhaberin Antje Menz den Plan fasste, ihr Café zu erweitern.

Alle Gäste können Antje Menz unter www.startnext.com/antjes-cafe zum Erfolg verhelfen.

Sie konnte benachbarte Räume anmieten und begann mit dem Umbau. Dann wurde die Jonasstraße zur Baustelle. Im Sommer blieben endgültig die letzten Kunden weg. „Wir haben nur knapp überlebt“, sagt Antje Menz.Ihr Projekt eines Kiezcafés, in dem künftig Kuchen, Backkurse, ein Sonntagsbrunch und vieles mehr angeboten werden sollen, will die junge Frau nicht aufgeben. Mittels Crowdfunding will sie 15 000 Euro zusammenbringen. 23 Prozent der Summe seien bereits beisammen, sagt Menz.