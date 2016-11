Berlin: Neue Diana-Apotheke |

Moabit.

Ende September musste die traditionsreiche, mehr als 130 Jahre alte Diana-Apotheke aus der Turmstraße 28 ausziehen . In informierten Kreisen wird vermutet, dass der Hauseigentümer das Gebäude abreißen lassen will. Die Apothekerfamilie Berg hat aber rasch und in nächster Nähe zum alten Standort ein neues Domizil gefunden. An der Ecke zur Ottostraße hat die „Neue Diana-Apotheke“ eröffnet. In den Räumen befand sich bisher eine Doc-Morris-Apotheke.