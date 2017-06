Eine Branche mit Perspektive: Treffen Sie Unternehmer aus der Region

Moabit. Wie sieht der Berufsalltag in der Lebensmittelbranche aus? Wer produziert meine regionalen Lebensmittel? Welche Potentiale bietet die Wissenschaft in Brandenburg? Fragen die während der Dialogtage vom 5. bis 7. Juli mit Akteuren der Ernährungswirtschaft und interessierten Besuchern auf dem Washingtonplatz diskutiert werden sollen.

Rund 13.130 Menschen arbeiten derzeit im Land Brandenburg in der Ernährungsbranche. Die 174 größten Unternehmen (über 20 Mitarbeiter) erwirtschaften einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro jährlich. Beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass die Ernährungsindustrie zu den stärksten Wirtschaftsbereichen der Region zählt. Auf Initiative des Cluster Ernährungswirtschaft werden während der Dialogtage Verbände und Institutionen wichtige Grundlagen regionaler Nahrungsmittelproduktion transparent machen.„Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kommt der Besetzung von Fach- und Führungspositionen eine immer größere Herausforderung zu“, sagt Klaus Jeske, Mitglied der Geschäftsführung der Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V., kurz WVEB.Daher stehen auch im Fokus des ersten Dialogtages, die mehr über die vielfältige und innovative Branche und ihre beruflichen Möglichkeiten erfahren möchten. Von 10 bis 12 Uhr geben Geschäftsführer und Auszubildendemit Arbeitgebern und Auszubildenden von Unternehmen aus Brandenburg und Berlin. Über „” werden Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam ab 13 Uhr berichten. Zudem wird das Portal „Berufsorientierung: Mach es in Brandenburg“ vorgestellt.Ab 14 Uhr dreht sich dann im Pavillon auf dem Washingtonplatz alles um „“. Ab 16 Uhr wird der Bereich Wissenschaft in den Mittelpunkt des Dialogs mit den Besuchern rücken. Hier werden Möglichkeiten aufgezeigt, die sich Studierenden und jungen Wissenschaftlern in der Ernährungsindustrie bieten.5. bis 7. Juli 2017 10 bis 19 UhrWashingtonplatz (vor dem Hauptbahnhof), 10557 BerlinDie Ernährungswirtschaft – eine Branche mit PerspektiveLebensmittel: Gesund und innovativ – Forschung im Kontext ErnährungRegionale Wertschöpfung – aus der Region auf den Teller