Moabit.

Schnäppchenjäger können sich auf den Kinderflohmarkt im Schulgarten Moabit am 20. Mai von 10 bis 14 Uhr freuen. Dazu gibt es viel Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und Saftigem vom Grill. Wer als Privatperson Ware anbieten möchte, kann am 19. Mai von 15 bis 17 Uhr oder am 20. Mai ab 8 Uhr seinen Tisch aufbauen. Professionelle Händler sind nicht zugelassen. Eine Anmeldung auf www.moabiter-ratschlag.de ist nur notwendig, wenn ein Leihtisch für 2,50 Euro gebraucht wird. Ansonsten ist Platz für alle in dem großen Garten in der Birkenstraße 35. Die Standgebühr beträgt für Kinder einen Euro, für Erwachsene fünf Euro oder einen selbst gebackener Kuchen.