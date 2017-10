Moabiter Energietag: Unternehmensnetzwerk Moabit zieht Bilanz

Moabit. Man habe gemeinsam einen „kleinen Beitrag“ zur klimapolitischen Aufklärung und Information geleistet.

Das Unternehmensnetzwerk Moabit hat Bilanz seines sechsten Energietages gezogen. Die Veranstaltung Anfang September fand erstmals im Herzen des Ortsteils, vor dem Rathaus Tiergarten und in der benachbarten Bremer Straße statt.„Grundvoraussetzung für eine gute Veranstaltung im öffentlichen Raum ist und bleibt das Wetter, das es mit uns gnädig meinte angesichts der vielen verregneten Sommertage 2017“, so Netzwerkgeschäftsführer Manfred Gutzmer. Auch die Entscheidung, als Veranstaltungsort den Platz vor dem Rathaus an der Turmstraße zu wählen, sei richtig gewesen. Die „Zielgruppe Bevölkerung“ sei erreicht worden, heißt es beim Unternehmensnetzwerk. Der Moabiter Energietag blieb von größeren Pannen verschont, wenn man von einem zwischenzeitlichen Stromausfall absieht.Trotzdem müsse einiges mit Blick auf den Moabiter Energietag 2018 verbessert werden, meint Manfred Gutzmer. Beim nächsten Mal will das Unternehmensnetzwerk Stände auch zur Turmstraße hin öffnen, damit es nicht wie eine „geschlossene Veranstaltung“ aussieht. Weil die „Mobilitätsmeile“ in der Bremer Straße weniger als erhofft besucht wurde, neigt Manfred Gutzmer dazu, die Veranstaltung im nächsten Jahr auf dem Mathilde-Jacob-Platz zu konzentrieren.Für Workshops, die wie in diesem Jahr auch 2018 parallel zur Ausstellung draußen stattfinden sollen, will das Unternehmensnetzwerk den kleinen Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses Tiergarten nutzen, um sie unmittelbar an die Veranstaltung anzubinden.