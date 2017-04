Berlin: Heilandskirche |

Moabit. Der traditionelle Ökomarkt vor der Heilandskirche musste während der Bauarbeiten an der Kirche eingestellt werden. Nun findet er wieder statt. Auftakt an der Thusnelda-Allee ist am 10. Mai um 10 Uhr. Neue Marktbetreiberin ist Brigitta Voigt. Sie organisiert auch den Markt am Hansaplatz. KEN