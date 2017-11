Perspektiven für Unternehmen

Berlin: Behala Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft |

Moabit. Die bezirkliche Wirtschaftsförderung, die Berlin Partner Gmbh, das Sanierungsmanagement „Green Moabit“ und das Unternehmensnetzwerk Moabit laden am 24. November um 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für Unternehmen ein. Auf dem Programm in der Halle 1 der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft Behala im Westhafen, Westhafenstrße 1, stehen Beratungsangebote für Firmen, ein Kurzvortrag eines Vertreters von Vattenfall Energy Solutions über „Innovative Energiedienstleistungen“ sowie ein Gespräch mit Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) über „Green Moabit“ in der Bezirkspolitik. KEN