Sonntagseinkauf im MoaBogen Center Moabit

Moabit. Sonntagseinkauf im MoaBogen in Berlin-Moabit

Einkauf im MoaBogen

Geheimtipp

Sonnntagsöffnungszeiten

Gutes tun

Keine Milch mehr, kein Brot oder die Familie wollte backen, aber nun fehlt das Mehl? Kein Problem, denn das MoaBogen Center und damit das über Berlin-Mitte hinaus bekannte E-Center hat geöffnet.Neben dem E-Center mit außergewöhnlich großer Auswahl für jeden Geldbeutel, befinden sich im Center weitere attraktive Läden. Ob Weihnachtsgeschenke bei der Parfümerie New Scents, oder Nageldesign bei VNails oder ein neuer Haarschnitt bei HairExpress. Wer Hunger bekommt kann diesen bei Zhous Five am Fünf-Länder-Buffet stillen.Und wenn nicht genug Geld im Geldbeutel ist, auch ein Geldautomat der Sparkasse ist im Center zu finden.Wem in der Weihnachtszeit die Post zu voll ist, der kann seine Pakete im Postshop des MoaBogen Center abschicken.An den beiden Sonntagen 4.Dezember und 18.Dezember hat der MoaBogen von13 bis 18 Uhr geöffnet.Und wer noch ein paar Euro übrig hat, der kann damit viel Gutes tun. Das Stadtteilzentrum Bürste e.V. organisiert alljährlich die Weihnachtsmannaktion. Der Bürste-Weihnachtsmann besucht Familien, die es nicht so gut haben, bei denen Geschenke zu Weihnachten nicht möglich sind.Mit ihrem Euro helfen sie die dafür nötigen Geschenke und Lebensmittel zusammen zu bekommen. Natürlich können sie auch Sachspenden abgeben. Infos: Weihnachtsmannaktion Bürste e.V. befindet sich auf dem Areal des MoaBogen, direkt hinter dem Moa Bogen.Der MoaBogen befindet sich in der Stephanstr.38-40.