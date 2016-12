Unternehmensnetzwerk Moabit:Geschäftsstelle unter neuer Leitung: Manfred Gutzmer folgt auf Heike Pfeiffer

Moabit. Wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde, hat es in der Geschäftsstellenleitung des Unternehmensnetzwerks Moabit einen Wechsel gegeben. Die bisherige Leiterin Heike Pfeiffer hat ihre Tätigkeit für den Verein beendet.





Der Abschied aus der Geschäftsstelle an der Huttenstraße war bereits zum 30. September erfolgt . Die Gründe für das Ausscheiden hätten „außerhalb des Netzwerks“ gelegen, so Heike Pfeiffer. Ihre Haupttätigkeit für die Gesellschaft S.T.E.R.N. binde sie zunehmend, so die Diplomingenieurin für Stadt- und Regionalplanung. „Ich musste mich fokussieren. Deshalb habe ich mich schweren Herzens entschieden, meine Nebentätigkeit beim Unternehmensnetzwerk Moabit e.V., die im Übrigen unbefristet war, zu beenden.“ „Sie war bei uns die Frau der ersten Stunde und hat das Unternehmensnetzwerk von Beginn an mit Herzblut und viel Engagement mit aufgebaut und begleitet“, heißt es aus dem Vorstand des Unternehmensnetzwerks.Auf Heike Pfeiffer ist im Management der Geschäftsstelle Manfred Gutzmer gefolgt. Gutzmer ist Geschäftsführer des Unternehmensnetzwerk-Mitglieds Stattwerke Consult GmbH. Manfred Gutzmer gilt als mit dem Unternehmensnetzwerk seit Jahren bestens vertraut.Der Wechsel in der Geschäftsstellenleitung hat im Vorstand des Unternehmensnetzwerks zu Überlegungen geführt, wie sich der Verein künftig ausrichten und welche Schwerpunkte er setzen soll. Angedacht sind neben dem „Unternehmerfrühstück“, den Arbeitsgruppen oder dem Moabiter Energietag weitere Fachveranstaltungen für regionale Unternehmer, etwa zu den Themen Recht, Steuern und Marketing. Darüber hinaus plant der Vorstand, stärker mit Immobilieneigentümern im Kiez zusammenzuarbeiten – als Beitrag zu einer gezielten Ansiedlung weiterer Unternehmen in Moabit.Meinungen und Vorschläge können der Geschäftsstelle unter gs@netzwerk-moabit.de beziehungsweise telefonisch unter

33 00 61 80 oder 78 99 11 37 mitgeteilt werden.